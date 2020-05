PESARO Da oggi il compito della Prefettura si sposterà dall'esame delle comunicazioni delle imprese che intendono proseguire l'attività all'azione di monitoraggio e controllo sul rispetto delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si sta lavorando a un piano d'azione volto a prevenire i possibili tentativi d'infiltrazione della criminalità, soprattutto di quella organizzata, nel tessuto socio-economico della provincia. Il piano prevede di rendere permanenti i tavoli di confronto attivati nelle ultime settimane con le organizzazioni sindacali e con le associazioni di categoria sul tema della ripresa dell'attività produttiva sul territorio provinciale. Analoghi tavoli di confronto saranno promossi con la Camera di Commercio, il sistema bancario e gli ordini professionali per un'azione di monitoraggio sulle misure di sostegno alle imprese introdotte dalle ultime disposizioni di legge. Per elevare al massimo la soglia d'attenzione sui possibili tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata, il prefetto Vittorio Lapolla (nella foto) intende estendere alle principali Amministrazioni pubbliche il protocollo di legalità in tema di prevenzione antimafia e dei fenomeni corruttivi nei pubblici appalti in corso di perfezionamento con l'Università degli Studi di Urbino. Si tratta di un'intesa fortemente innovativa che potrebbe concorrere a creare un solido argine contro le interferenze mafiose. Utile anche il protocollo per la sicurezza delle condizioni di lavoro negli appalti pubblici sottoscritto agli inizi di marzo. Il protocollo permetterà di garantire la regolare esecuzione degli appalti e la libera concorrenza, facendo emergere anche possibili indicatori sintomatici di infiltrazione della criminalità mafiosa nel tessuto economico provinciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA