PESARO Da ieri c'è una forte preoccupazione fra gli operatori e i sanitari di Area Vasta 1 per la struttura Aias (l'Associazione italiana assistenza spastici) di via Tesei, che ospita disabili gravissimi, con due positivi in serie condizioni dopo che si sono aggravati improvvisamente e sono stati ricoverati d'urgenza nei reparti Covid del San Salvatore. I sanitari del Distretto di Pesaro stanno monitorando gli ospiti di Casa Leonardo, centro diurno residenziale per la cura e l'assistenza di soggetti con disabilità fisiche gravi e patologie degenerative. Ieri mattina due ospiti della struttura, sintomatici, sono stati trasportati con urgenza dai sanitari del 118 al pronto soccorso Marche Nord, entrambi con gravi difficoltà respiratorie. Per le loro condizioni già precarie si è reso necessario il ricovero nelle sale intensive. Si teme ora per un possibile focolaio interno alla struttura, ma operatori e sanitari di Area Vasta cercano di vigilare su eventuali altri casi sospetti. La struttura Casa Leonardo conta dagli 8 ai 10 posti che ospitano disabili gravissimi e a questi si aggiungono operatori socio sanitari, educatori professionisti, oltre a un infermiere ed uno psicologo. I tamponi programmati dai sanitari del Distretto per lo screening in tutte le strutture protette e con disabili, erano già previsti e dopo il ricovero in emergenza, sono stati anticipati ad oggi. Si applica comunque il protocollo di verifica e sicurezza previsto per tutte le strutture assistenziali. Ad essere sottoposti a tampone i disabili degenti e tutti gli operatori, in tutto circa una ventina. Una situazione delicata che, nonostante i protocolli e le regole che devono seguire le strutture protette, mostra come il virus circola dall'esterno e aggredisca ancora di i pazienti fragili e già affetti da gravi patologie degenerative.

