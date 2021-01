PESARO Controlli assicurati all'uscita e all'ingresso dalle scuole dalla presenza di pattuglie della polizia locale e dai volontari della protezione civile. Spiega il comandante della polizia locale, Francesca Muzzini: «Per quanto riguarda il servizio effettuato da personale della polizia locale e dal gruppo comunale volontari protezione civile, presso le aree di arrivo e partenza degli studenti delle scuole superiori, non si evidenziano particolari criticità, se non qualche disagio dovuto al maltempo. Le fermate sulla statale 16 sono state sdoppiate, così come quella in piazza Matteotti, al Campus invece sono stati creati tre punti di discesa e salita, con ampio spazio a disposizione. La polizia locale ha sorvegliato sul rispetto delle distanze ed uso mascherine ed ha verificato anche le esigenze di viabilità, mentre la protezione civile ha principalmente invitato a seguire i percorsi indicati mantenendo il distanziamento interpersonale. Erano presenti anche gli addetti di Adriabus che indirizzavano gli studenti verso gli autobus, facendo in modo che non venisse superato il limite di passeggeri consentito. Qualche correttivo sui servizi è stato concordato con i responsabili Adriabus, ma nel complesso non sono emerse problematiche di rilievo. Nei prossimi giorni si replicherà con lo stesso assetto».

