PESARO Confcommercio scenderà in piazza domani mattina contro i provvedimenti governativi che colpiscono pesantemente pubblici esercizi e ristoranti, palestre e centri benessere. Una manifestazione che la Confcommercio di Pesaro e Urbino/Marche Nord e la Fipe Federazione Italiana Pubblici Esercizi hanno organizzato per mercoledì mattina alle ore 11.30 in piazza del popolo. La manifestazione che si svolgerà contemporaneamente in 19 piazze italiane ha carattere nazionale ed era già stata richiesta (ed autorizzata dalle Autorità competenti) ben prima dell'emanazione del Dpcm del 25 ottobre, l'ultimo decreto che l'Associazione ritiene assolutamente inaccettabile. Già all'indomani della pubblicazione dei precedenti Dpcm (13 e 18 ottobre) che penalizzavano assurdamente un settore economico tra i più vitali ed importanti del Paese prevede al termine la consegna di un documento contenente le richieste delle categorie rappresentate alle istituzioni. .«I dati del settore Ristorazione-Pubblici Esercizi parlano chiaro - spiegano da Confcommercio -, e non è più possibile attendere oltre. Per questo abbiamo deciso di mobilitarci pubblicamente e di scendere in piazza in maniera silenziosa, ma fortemente simbolica. È necessario far capire quanto sia indispensabile un intervento immediato con contributi a fondo perduto per compensare le perdite di fatturato dei pubblici esercizi. Comprendiamo l'emergenza sanitaria e la gravità del momento, ma è impensabile che l'unica ricetta per contrastare la pandemia sia quella di chiudere tutto o di generare una psicosi di massa. Ricordiamo che in termini occupazionali, nelle Marche un terzo dei lavoratori occupati nel 2019, a settembre 2020 non è stato reimpiegato; mentre 5.000 contratti a termine non saranno confermati sempre nel 2020. È un dato drammatico che dà la misura della situazione reale delle imprese che rappresentiamo e dimostra non solo che il settore della ristorazione e pubblici esercizi è tra i più colpiti a causa della pandemia e delle misure di contrasto alla diffusione del virus».

