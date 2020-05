PESARO Confcommercio è stata letteralmente sommersa di telefonate ieri mattina: in molti non sapevano ancora cosa fare. «C'è tantissima confusione con un decreto firmato a 2 giorni dal termine del lockdown. - spiega Davide Ippaso, segretario di Confcommercio- La cartellonistica da esporre, il distanziamento dei tavoli, gli orari. Potrà un ristoratore dover chiedere ai propri clienti se fanno parte di un nucleo famigliare o no? Addirittura abbiamo scoperto per caso, che gli orari di riferimento dei baristi e dei pubblici esercizi erano quelli normali e non quelli dell'ordinanza regionale del Covid, con aperture oltre le 21. Ma le difficoltà dei commercianti vanno poi anche oltre le normative: tante le domande per i 25mila euro di liquidità e c'è difficoltà con le banche». Una situazione paradossale che fino ad oggi si è basata sul sentito dire: «Sono giorni che parrucchieri ed estetisti ci chiedono se possono prendere le prenotazioni visti i regolamenti che cambiano di ora in ora, a dimostrazione che chi ha creato ordinanze e regolamenti ha poco a che fare con il mondo reale. Come si possono evitare assembramenti in un pubblico esercizio? La più grossa preoccupazione è quella che il ritorno alla vita normale, farà molte più vittime del Covid. Faccio un plauso a chi ha voglia di aprire, famiglie che vivono di quello, e siamo pronti a dare una mano, con la sicurezza e nel rispetto di un regolamento preciso». Senza considerare che qualcuno potrebbe non riaprire più.

