PESARO Confartigianato Trasporto Persone accoglie con favore la richiesta della Regione Marche che ha avviato una censimento delle ditte di trasporto con pullman privati per avere un quadro certo delle disponibilità l fine di affrontare le nuove esigenze richieste dalle nuove regole per il trasporto persone e studenti, che limita la possibilità di carico all'80% dei posti autorizzati. Una richiesta questa caldeggiata fortemente dalla Confartigianato. «Confartigianato trasporti - sottolinea il segretario Gilberto Gasparoni - si è confrontata in diverse occasioni con l'ufficio trasporti della Regione Marche, sulla necessita' che vengano coinvolte le imprese private del trasporto persone che posseggono bus, mini pullman, van, vetture, ncc e taxi, che tra l'altro purtroppo sono fermi per carenza di lavoro. In questo contesto abbiamo segnalato che si stanno registrando situazioni incredibili nella ricerca di automezzi da parte degli attuali concessionari che acquisiscono veicoli obsoleti ovvero inquinanti, non sicuri, magari con una revisione scaduta da anni e fatta ora in fretta e furia. Confartigianato auspica l'utilizzo di veicoli efficienti, non inquinanti e sicuri, nell'interesse dei cittadini e dei giovani utilizzatori degli automezzi».

