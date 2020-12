PESARO Con la consegna simbolica dei 500 chili di materiale scolastico (libri, quaderni, pennarelli, zaini, etc) raccolto da 160 classi di Pesaro per i bambini libanesi si è conclusa la prima parte di Studiamo Insieme - In sostegno ai bambini di Beirut il progetto promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale e dal 28° Reggimento Pavia dell'Esercito Italiano con il sostegno dell'assessorato alla Crescita. L'iniziativa ha coinvolto gli studenti della città che dal 20 novembre, hanno raccolto materiale da inviare a Beirut, città colpita dalla grande esplosione del 4 agosto scorso e dalla crisi sanitaria da Covid-19. Questa mattina, alla scuola primaria G Carducci, è avvenuta la consegna simbolica dei 500Kg di materiale didattico al 28° Reggimento Pavia di Pesaro. Il progetto proseguirà grazie al prezioso contributo dell'Esercito. I materiali, saranno stivati su un container dal personale del 28° Reggimento per le comunicazioni operative Pavia di Pesaro, comandato dal Colonnello Massimo Marceddu. Gli stessi saranno poi consegnati al personale logistico della Brigata Taurinense, di previsto impiego con il contingente Leonte XXX in Libano, a partire da gennaio 2021. Il Pavia è l'unica unità della Difesa deputata alle comunicazioni operative. Schiera i propri assetti nella quasi totalità dei teatri operativi nei quali la Forza Armata è impiegata (Libano compreso), contribuendo allo sviluppo delle strategie comunicative a supporto degli obiettivi indicati, permettendo di acquisire il consenso delle popolazioni presenti nelle aree di intervento e favorendo una corretta comprensione della missione.

