PESARO «Commosso dalla partecipazione al flash mob di Fano, c'era tutto l'ospedale. Carenza di personale, attendiamo risposte dalla Regione». Così come avvenuto in diversi Pronto soccorso delle Marche, anche a Fano è stato organizzato ieri mattina un flash mob di protesta dopo le aggressioni al San Salvatore. Iniziativa che al Santa Croce si è tenuta con uno scarto d'orario che ha permesso al primario del Pronto soccorso fanese Giancarlo Titolo, insieme al coordinatore infermieristico, di raggiungere Pesaro per portare solidarietà ai colleghi di Marche Nord. «Ci tenevamo ad essere presenti personalmente a Pesaro - racconta Titolo - A Fano ha partecipato tutto quanto l'ospedale, c'è grossa solidarietà da parte tutti quanti i colleghi, infermieri, medici, operatori sociosanitari, sono stato veramente contento e onestamente anche abbastanza commosso. La situazione è la stessa degli altri Pronto soccorso nelle Marche: siamo in carenza di personale, questa non è una novità: non si trovano medici e quelli che sono in servizio hanno anche la possibilità di andare in pensione. Le carenze sono sempre maggiori. Attendiamo ovviamente risposte dalla Regione, perché comunque secondo me questa è una cosa che va contrattata e discussa ad alto livello». Le criticità maggiori emerse sono sostanzialmente di due tipi: quelle legate alla sicurezza e quelle collegate al personale ormai ridotto all'osso.

