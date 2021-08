PESARO Clima di attesa tra le società sportive giovanili in vista della ripresa della nuova stagione. L'obbligo del Green pass per il ritorno in palestra fa si che le fasce di età dai 12 anni in su debbano essere vaccinate oppure sottoposte a tampone, ogni 48 ore, prima di svolgere qualsiasi attività. Le società pesaresi stanno affrontando in questi giorni la questione: da un lato aspettando indicazioni più precise dalle rispettive federazioni e dall'altro sentendo quali intenzioni abbiano i genitori con i propri figli. Se infatti il vaccino non è obbligatorio (per la fascia 12-17 anni si aggiunge, fatalmente, qualche pensiero anche ai genitori più pro vax) ricorrere ogni volta al tampone è scomodo e costoso. «Al momento è un po' tutto ancora in stand-by spiega Giancarlo Sorbini presidente della Pesaro Volley ma anche numero uno della Fipav Pesaro e Urbino ovviamente nella pallavolo e non solo si fanno rispettare i protocolli ma sul Green pass le cose sono più complicate. Da nord a sud le problematiche sono le stesse e aspettiamo qualche modifica o precisazione in più su come comportarsi». Diverse realtà sportive stanno aspettando di vedere cosa accadrà nel mondo scolastico e come sarà gestito il Green pass in classe dai 12 anni in su mentre per gli atleti più piccoli non ci sono problemi. «Sentendo diversi genitori posso dire per la maggior parte sono concordi con un controllo prima di effettuare attività sportiva magari tramite tampone mentre sul vaccinare i propri figli c'è più resistenza. Per quanto riguarda il rispetto delle regole e l'eventuale monitoraggio del Green pass invece le società sono già attrezzate grazie ai protocolli già messi in campo lo scorso anno». Attesa di sviluppi anche nel basket giovanile con i Bees Pesaro che nella fascia Under 13 (classe 2009) hanno circa 40 iscritti mentre tutti gli altri sono più piccoli e quindi fuori questione. «Dobbiamo ancora sentirci con i genitori spiega il responsabile Graziano Sartini certo non possiamo intervenire sulla scelta per il proprio figlio. In ogni caso almeno in questo primo periodo da fine agosto riprenderemo le attività all'aperto dove le restrizioni sono minori e i protocolli di sanificazione, autocertificazione, e controllo della temperatura già ampiamente collaudati e rispettati». La ripresa completa delle attività per queste e molte altre società coincide con l'inizio dell'anno scolastico ed è appunto a questo mondo che si guarda con maggiore attenzione. I prossimi giorni saranno decisivi per le scelte che saranno prese dall'alto e sarà da vedere che cosa accadrà se scatterà direttamente l'obbligo vaccinale.

