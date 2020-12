PESARO Ci sono ancora tamponi in arretrato di alcuni giorni e da processare al laboratorio di Biologia molecolare Marche Nord, tutti relativi agli ultimi punti drive test della scorsa settimana. Il laboratorio Marche Nord, non solo deve ancora processare per l'Area Vasta 1 i tamponi del 26 e 27 novembre, ma è anche sotto organico di personale. Dopo aver recuperato i tamponi del drive test del 24 novembre scorso, mancano di nuovo i test arretrati di due-tre giorni prima rimettersi in pari. Ritardi, che hanno spinto nel corso dell'ultima settimana i sanitari del Distretto e del Dipartimento di Prevenzione di Area Vasta, a caricare il peso sul laboratorio di riferimento di Urbino, senza inviare altri test a Marche Nord. Se consideriamo le difficoltà dal 24 novembre scorso fino a ieri, parliamo di 250-300 tamponi di volta in volta da processare, legati proprio ai numeri delle sedute di drive test a Pesaro. A ritardare sono soprattutto gli esiti dei test eseguiti fra i contatti stretti e i percorsi di fine quarantena. Ritardi, che hanno costretto l'Area Vasta 1 ad affidarsi anche ad un laboratorio analisi privato proprio per recuperare e accelerare sulle risposte. Il laboratorio ha bisogno anche di reagenti. Questo è quanto filtra dall'interno. Segnalazioni, che gli operatori hanno fatto arrivare alle parti sindacali del comparto sanità Cgil, Cisl e Uil. I tamponi da eseguire sui pazienti in ingresso o sospetti al Pronto Soccorso hanno la priorità, mentre il laboratorio è tutt'ora in sofferenza nel processare la quota parte di tamponi in arrivo dalla sanità territoriale e di screening. Difficoltà evidenti acuite dopo aver acquisito anche una quota di tamponi provenienti dalla struttura ospedaliera di Ascoli Piceno, che sovraccaricata, ha trasferito l'eccedenza a Marche Nord. Il secondo problema portato all'evidenza è la carenza di organico adeguato . A conti fatti mancherebbe circa il 30 per cento del personale di cui necessiterebbe l'intera struttura per fare funzionare le macchine e velocizzare i tempi di processo. Una carenza di quasi 6 unità fra infermieri e tecnici di laboratorio, conseguenza delle recenti mobilità fra il personale, oltre alle difficoltà dell'azienda ospedaliera a ricevere risposte agli ultimi bandi emessi per contratti di collaborazione Co. co. co, attivati proprio per la ricerca di infermieri e di personale tecnico di laboratorio.

