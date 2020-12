PESARO Ci sono anche quelli che non ci stanno ai Dpcm e che manifestano contro gli obblighi e le restrizioni imposte. E' il caso del Movimento 3V (M3V) dove V sta per Vaccini vogliamo verità ed è il nome della loro prima battaglia. Domani pomeriggio dalle 16 alle 17.30 in piazzale Lazzarini a Pesaro, M3V organizza la manifestazione dal titolo Riprendiamoci la vita. Analoghe iniziative sono già state organizzate in altre piazze italiane. «Il sit-in di domenica 20 dicembre - si legge in una nota - è stato organizzato in quanto in totale disaccordo con le politiche restrittive del Governo, che hanno messo in seria difficoltà la maggior parte delle attività commerciali, generando disoccupazione, povertà e disperazione. I nostri figli sono relegati a casa ne stanno risentendo nel loro equilibrio psico-fisico. Rispettando le norme vigenti ci riuniamo per onorare la nostra Costituzione, tanto vituperata da questo susseguirsi incalzante e irragionevole di ordinanze e Dpcm. Riprendiamoci la Costituzione e riprendiamoci la nostra vita» . Il Movimento 3V sottolinea i suoi obiettivi tra cui, in primo luogo, «garantire la libertà di cura, abolendo ogni obbligo di trattamento sanitario a partire da quello vaccinale; difendere i medici nella propria libertà di espressione e tutelare i genitori nell'esercizio della propria responsabilità genitoriale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA