PESARO Chiuse le domande per i saturimetri, che il Comune ha deciso di donare a pesaresi over 65 o con disabilità. «Sono state presentate 2944 domande annuncia il sindaco Matteo Ricci -, quindi riusciremo a rispondere in modo positivo a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. Un gesto di attenzione concreta verso quella fascia di popolazione più esposta ai rischi legati al Covid-19. I saturimetri, lo ricordo sono dispositivi semplici da usare e utili per la prevenzione». Si tratta «di una straordinaria operazione sociale messa in campo dall'Amministrazione dopo il bonus bambini, il sostegno alle imprese e il doppio aiuto famiglie in difficoltà». Ricordiamo infatti che da domenica prossima, 6 dicembre, e fino al 12 dicembre, verranno recapitate alle 1.569 famiglie che avevano ottenuto il Bonus Spesa a novembre, ulteriori voucher dello stesso importo del mese scorso.

«Ad una settimana dall'avvio delle domande siamo pronti a consegnare i saturimetri continua Ricci -. A partire da domenica 6 dicembre, l'ottima squadra dei volontari di Quartieri recapiterà lo strumento per misurare l'ossigenazione del sangue direttamente nelle case dei pesaresi che ne hanno fatto richiesta». Con parte del residuo del milione di euro ottenuto dalla città di Pesaro per essere stata una delle città più colpite dal coronavirus, l'Amministrazione comunale , in collaborazione con Aspes, ha deciso di comprare 3mila saturimetri e quindi di distribuirli in modo gratuito a chi ne avesse fatto richiesta. «La scelta di utilizzare parte delle economie del milione straordinario giunto a Pesaro a causa della pandemia per l'acquisto di saturimetri si è rivelata corretta ed apprezzata dai pesaresi ma non solo aggiunge a conclusion l'assessore al Bilancio Riccardo Pozzi -. Altri Comuni di diverse parti d'Italia ci hanno contattato per avere informazioni sull'operazione». Per garantire comunque il corretto funzionamento delle apparecchiature verrà inoltre diffuso, sul sito e canali social dell'Amministrazione comunale (Facebook, Telegram) il video informativo realizzato da Aspes e Farmacie Comunali, che spiega l'utilizzo corretto del saturimetro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA