PESARO Che siano interventi di manutenzione o strutturali fa poca differenza, perché la macchina operativa del servizio Lavori Pubblici ed Edilizia scolastica, non si è mai fermata per una pausa, neppure ad agosto. L'assessore all'Operatività Enzo Belloni fa il punto a poche settimane dalla ripresa della didattica in presenza, anche per i plessi comunali. L'edilizia scolastica in città non è fatta solo di interventi strutturali e importanti di demolizione e ricostruzione, dalla scuola media Alighieri ad altri plessi minori come la Don Milani di Villa San Martino e il plesso di via Leoncavallo, solo per citarne alcuni, ma diversi sono gli interventi in corso di ampliamento e manutenzione dei plessi dell'infanzia, resi più funzionali per accogliere i bambini. «Negli ultimi due mesi la programmazione è continuata, in concerto con l'assessore alla Crescita, Giuliana Ceccarelli riferisce Belloni ecco nel dettaglio gli interventi completati proprio negli ultimi giorni: è stata realizzata una nuova pavimentazione alla scuola materna di via San Marino e al plesso di via Armellini, entrambe nel quartiere di Villa Fastiggi, altri i lavori di manutenzione anche al nido di Vismara e sono stati realizzati anche nuovi servizi igienici alla media Don Gaudiano e alla materna Il giardino Fantastico. Complessivamente parliamo di interventi per 200 mila euro». Altri poi sono i lavori in fase di ultimazione in altri plessi della materna. Come ricorda lo stesso Belloni, novità di questo inizio di anno scolastico, per le materne di via Armellini e Madonna di Loreto, sarà l'inserimento concertato con i Servizi educativi della sezione Primavera che ospiterà i bimbi 2-3 anni mentre per la sede di Vismara è stata completata una sezione aggiuntiva. Guardando invece ai progetti più strutturali e importanti anche per la quantità di risorse necessarie incamerate, nel corso dell'estate sono già stati appaltati i lavori per la realizzazione della nuova palestra che sorgerà a fianco del plesso di via Lamarmora per una fruizione polivalente aperta alla media Brancati, e il pomeriggio ad uso delle società e associazioni sportive che ne faranno richieste.

