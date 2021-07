PESARO Camper vaccinali itineranti, è atteso per domani il vertice fra servizio Salute regionale, Asur Marche e singole Aree Vaste per l'organizzazione pratica della campagna mobile rivolta a giovani e fasce di popolazione degli over 60, non ancora vaccinati. Alla nostra Area Vasta 1 sarà riservato un camper con un calendario da definire, e che a rotazione si sposterà dall'hinterland pPesarese e del Montefeltro fino a raggiungere il lungomare di Pesaro e Fano. Data ipotizzata per la partenza il prossimo 28 luglio. Anche il gruppo comunale di Protezione civile coordinato da Ugo Schiaratura sta predisponendo uomini e modalità organizzative, in concerto con altri gruppi sparsi sul territorio ma il problema vero è incentivare gli indecisi o chi preferisce non vaccinarsi, dal momento che anche a Pesaro per la fascia di età media e giovane, le adesioni sono al di sotto delle aspettative. La dotazione: le modalità organizzative della campagna mobile itinerante per il Pesarese ricalcheranno le stesse predisposte dalla dottoressa Nadia Storti del Servizio salute della Regione. «Il camper inviato in dotazione avrà a bordo un medico e un paio di infermieri, personale sanitario regionale proprio di Asur, che si occuperà della inoculazione del vaccino e della scheda di anamnesi. A bordo ci sarà anche una postazione informatizzata con un pc ad uso del medico, collegato alla rete nazionale della piattaforma Poste da utilizzare per la registrazione di quanti in forma volontaria, sceglieranno di vaccinarsi alla vista del camper. In qualche modo il provvedimento regionale sposa i criteri indicati nelle ultime settimane anche dai direttori dei Distretti sanitari dell'Area Vasta 1. Il camper partirà dalle aree interne per recuperare gli over 60 non ancora vaccinati fino a raggiungere gli snodi più frequentati del lungomare spostandosi giorno per giorno». La campagna: le giornate in cui il camper vaccinale rimarrà sul territorio sono variabili e non programmabili ora dal Servizio salute, ma molto dipenderà dalla risposta che si avrà dai territori. All'avvio della campagna, il mezzo mobile toccherà l'hinterland e l'Urbinate sperando nell'adesione della fascia 60-70 e poi snodi, anche in termini di viabilità da individuare sul lungomare di Pesaro e Fano, per intercettare soprattutto i giovani che frequentano la spiaggia e i locali. È in fase di organizzazione una campagna di informazione e sensibilizzazione: si cercano testimonial soprattutto fra sportivi e giovani impegnati e i contatti sono in corso.

