PESARO. «C'era la volontà politica di sostenere lo screening nelle scuole, ma i dirigenti della Regione hanno detto no all'invio di tamponi a Pesaro, la legge non ce lo permette. I Comuni non hanno la competenza per fare questa operazione. Faremo di nuovo uno screening di massa nelle città più grandi». Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, nel corso di una intervista sui primi 100 giorni di mandato su Vera Tv, ha risposto anche ad una domanda sulla querelle che si è aperta con Pesaro in merito all'operazione Scuole Sicure, avviata ieri mattina. «Non vedo lontanamente dove possa nascere l'equivoco o la polemica. Su richiesta del sindaco di Pesaro e di altri sindaci, la Regione avrebbe dato la possibilità di farlo se questo ci fosse stato consentito dalle leggi vigenti. Se da una parte c'era la volontà di collaborare con tutte le amministrazioni che ci hanno fatto questa richiesta - dice Acquaroli - dall'altra parte c'è un impedimento che ci è stato segnalato dagli uffici a livello procedurale: un aspetto legato al bilancio e alla rendicontazione dei tamponi. E un altro aspetto è legato al fatto che da quello che ci dicono gli uffici della Regione, per i Comuni è impossibile poter procedere in un'iniziativa del genere, perchè non hanno l'autorità e di fatto la competenza. Questi due aspetti ci impediscono di fornire i tamponi ai Comuni. Come Regione abbiamo uno screening partito dal 18 dicembre e che sta girando tutti i centri, in quel contesto è possibile fare i tamponi a studenti e docenti che lo vogliono. Ribadisco che sinceramente non vedo la polemica, perchè se gli uffici della Regione avessero dato il loro benestare per le procedure, noi avremmo tranquillamente conferito i tamponi a tutti coloro che ne avevano fatto richiesta. Questo per procedura, per possibilità giuridica ci viene impedito e non lo possiamo fare. Di conseguenza, agli appelli che si basano sull'impossibilità, non possiamo rispondere positivamente e dobbiamo rispettare quello che gli uffici ci dicono. Tutti i dirigenti che abbiamo sentito sono gli stessi che ci sono stati consegnati e lasciati da chi ha amministrato la Regione per 25 anni prima di noi».

