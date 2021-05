PESARO C'è anche la firma delle Marche all'esposizione Essere V_Mano', prestigiosa mostra di alto artigianato artistico del Friuli-Venezia Giulia, in programma a Palazzo Meizlik di Aquileia fino al 27 giugno. Grande protagonista dell'esposizione, il progetto de La Via Maestra' di Confartigianato Imprese Ancona Pesaro e Urbino per la valorizzazione dell'artigianato artistico locale in Italia e nel Mondo. Ospiti d'onore all'inaugurazione, il Segretario di Confartigianato Imprese Ancona Pesaro e Urbino Marco Pierpaoli e Sandro Tiberi, Presidente Artigianato Artistico di Confartigianato Ancona Pesaro e Urbino, che hanno salutato e ringraziato gli organizzatori testimoniando la genesi e le finalità de La Via Maestra', iniziativa ideata oltre 20 anni fa per promuovere e sostenere le eccellenze artigiane artistiche locali, attraverso percorsi di formazione, eventi dedicati, divulgazione sui territori, brandizzazione verso il mercato interno ed estero gestione manageriale dell'antica bottega. Una joint venture', quella con la mostra di Aquileia, che nasce proprio dal fatto che il Friuli-Venezia Giulia, storica culla del mosaico, della lavorazione del vetro, della ceramica, della sartoria e della carta, ha riconosciuto le Marche come regione pilota per i progetti di artigianato artistico, proprio in virtù della creazione del progetto de La Via Maestra' di Confartigianato Ancona Pesaro e Urbino. «Siamo onorati di essere ospiti di un'esposizione così importante, dal nome evocativo, grazie a un gioco di parole che sintetizza alla perfezione quel rapporto inestricabile tra la mano e l'uomo, la mente, con le qualità creative, e l'artigiano - ha dichiarato il Segretario Pierpaoli durante la cerimonia di inaugurazione e siamo orgogliosi di portare avanti da oltre 10 anni con Confartigianato Udine un rapporto di grande sinergia. La Via Maestra' nasce da un'intuizione di oltre due decenni fa che è diventata oggi un progetto solido, portato avanti con l'Università Politecnica delle Marche, per comprendere come promuovere il nostro grande sapere artigiano, tramandarne la conoscenza alle nuove generazioni e riuscire a trasformare il saper fare anche in un volano turistico. Negli anni abbiamo promosso molte esperienze per avvicinare giovani e turisti al mondo dell'artigianato artistico, ricchissimo di competenze e valori».

