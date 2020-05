PESARO Buon inizio della fase 2 a Pesaro almeno per quanto riguarda i comportamenti nei luoghi che, da ieri, sono di nuovo accessibili al pubblico. «E' stato un buon inizio di seconda fase almeno per quanto ci riguarda spiega Ugo Schiaratura coordinatore del gruppo comunale della protezione civile di Pesaro nelle zone di nostra competenza abbiamo visto persone tutte disciplinate». Parco Miralfiore, parco Trulla, cimitero centrale e stazione del treno i luoghi che la protezione civile con i suoi volontari ieri ha monitorato per evitare gli assembramenti (che non si sono verificati). «Ci sembra che le persone abbiano capito quanto sia importante rispettare le regole, almeno nella giornata di riapertura; ovviamente si vedrà se queste buone condotte saranno rispettate anche nei prossimi giorni ma intanto si è partiti con il piede giusto». Nei parchi comunque non tutto è permesso ad esempio scivoli, altalene e gli altri giochi per bambini ancora sono vietati e delimitati casi dal nastro di divieto (laddove non è magari volato via). Nei parchi giochi più piccoli e più numerosi (presenti praticamente in ogni quartiere della città) sta invece alla buona responsabilità degli adulti controllare i propri figli e far rispettare regole e divieti ben in evidenza nei cartelli appesi. Al cimitero, l'ampiezza dell'area ha permesso di evitare facilmente situazioni di assembramento. Sarà interessante verificare se nel prossimo weekend dove si prevede ancora più gente in giro sarà mantenuto il corretto comportamento.

Luca Senesi

