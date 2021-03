PESARO Attiva, ma non prima del 10 di aprile, l'ala di lungodegenza del nosocomio di Cagli a gestione privata convenzionata Kos Care per fronteggiare la sofferenza di posti letto dell'azienda ospedaliera Marche Nord. Tutto, mentre continua la catena dei trasferimenti dagli ospedali sotto pressione verso altre strutture dell'entroterra, a gestione pubblico-privata di Area Vasta 1 e Kos Care. Da ieri per fronteggiare la pressione è attivo anche il quarto modulo della Rsa Covid Galantara: dai 19 ai 24 posti letto disponibili, conferma la direttrice del Distretto sanitario di Pesaro, Elisabetta Esposto, che nelle prossime ore verranno occupati da malati stabilizzati trasferiti da Marche Nord. Santo Stefano: l'operazione di riconversione dell'ala al terzo piano del nosocomio di Cagli per 30 posti letto Covid, necessita per di interventi strutturali prima di dar corso ai trasferimenti dei degenti attualmente ricoverati in Riabilitazione verso la clinica pesarese no Covid di Villa Fastiggi. Entro una settimana è previsto l'avvio degli interventi nell'ala di lungodegenza mentre per quanto riguarda il nodo posti letto e personale, restano da valutare i tempi, in sinergia con la direzione di Area Vasta e il Distretto di Urbino. Prima di essere pronta ad accogliere pazienti Covid l'area riservata, deve essere adeguata. Ci sono modifiche infrastrutturali da apportare per realizzare una zona filtro fino ad oggi mancante, spogliatoi per gli operatori sanitari, percorsi sporco-pulito, e lo spostamento temporaneo anche dei poliambulatori dell'intera struttura. Resta da chiarire il nodo del personale per l'assistenza ai malati Covid. «A seguito della richiesta di Regione e Area Vasta per la riconversione del Santo Stefano entra nel merito Vania Sciumbata (Fp Cgi) - chiederemo un confronto alla direzione Kos Care. Come garantire livelli adeguati di personale per malati Covid, se c'è scarsità di infermieri specializzati e integrativi anche alla struttura di Villa Fastiggi, dal momento che si parla di operatori impegnati nella sola riabilitazione?». Posti letto: se finora la struttura Rsa Covid di Galantara viaggiava con una media di riempimento di 56 posti letto, da ieri sono stati aggiunti altri 19 posti. «L'attivazione del quarto modulo entra nel merito la direttrice del Distretto sanitario - serve ad accogliere pazienti Covid dalla struttura Marche Nord. Il personale che prenderà servizio al modulo, 6-8 sanitari, sarà trasferito dalla Rsa di Mombaroccio, che temporaneamente resterà chiusa e i degenti che necessitano di cure riabilitative verranno trasferiti al polo privato-convenzionato di Villa Fastiggi».

