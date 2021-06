PESARO «Attenzione alla salvaguardia dell'ambiente, tanto più nei luoghi simbolo per eccellenza della tutela della salute, come gli ospedali». Questo il commento del consigliere di Fratelli d'Italia al consiglio regionale delle Marche, Nicola Baiocchi, a seguito dell'approvazione della delibera da parte della giunta regionale sulla Convenzione con le aziende ospedaliere per la rimozione dell'amianto dai presidi ospedalieri. Per il territorio pesarese, due gli interventi: per gli Ospedali riuniti Marche Nord a Pesaro previsto un budget pari a 37.210 euro; per il distretto sanitario e ambulatoriale di Urbania ci saranno a disposizione 100mila euro. «Ringrazio la Regione per aver dato il via a una serie di interventi per risolvere un'annosa problematica, puntando sulla tutela della salute e della sicurezza di operatori, pazienti e fruitori delle strutture interessate. Il nostro auspicio dichiara, ancora, Baiocchi è che le aziende ospedaliere avviino, in tempi celeri, la bonifica. Una testimonianza di come l'esecutivo regionale, sulla spinta del nostro gruppo consiliare, tuteli la salute di ciascun marchigiano anche a livello di strutture ospedaliere. Questa delibera conclude il consigliere rappresenta il primo passo per avere presidi ospedalieri amianto free e, quindi, sempre più sicuri».

