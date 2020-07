PESARO Attacchi informatici, cyber security. La protezione dei dati riservati è oggi preziosissima, soprattutto in epoca di smart working. Sono tanti gli attacchi che quotidianamente colpiscono aziende e attività produttive e che provocano danni pesanti. Per affrontare il tema della cosiddetta cyber security la Cna di Pesaro e Urbino - in collaborazione con Ftp (azienda modenese leader nella consulenza informatica con sede operativa a Pesaro), e con il patrocinio del Confidi Uni.Co. e della Camera di Commercio delle Marche - ha organizzato per oggi alle 16 un webinar gratuito dal titolo Cyber security a misura di imprese e professionisti che mira a sensibilizzare imprenditori, manager e professionisti di ogni settore sul tema di grande attualità dei rischi legati agli attacchi informatici e delle molteplici conseguenze sull'attività aziendale.Il webinar sarà curato direttamente da Ftp che metterà a disposizione il proprio know-how e l'esperienza ventennale nel settore IT per informare sulle minacce informatiche e i conseguenti disservizi nell'epoca dell'Industria 4.0.. «Viviamo in un mondo sempre più complesso e connesso dice il segretario della Cna di Pesaro e Urbino, Moreno Bordoni - le tecnologie migliorano, i mercati cambiano, gli attacchi sono sempre più sofisticati e continuano ad evolversi a ritmo serrato, aumentando in modo esponenziale ed approfittando di qualsiasi contesto storico e di situazioni di emergenza come lo scenario Covid, mettendo sempre più a dura prova la sicurezza del nostro lavoro». Il seminario webinar servirà a capire quali tecniche e strumenti di prevenzione si possono adottare per impedire le anomalie che bersagliano l'infrastruttura informatica delle aziende.

