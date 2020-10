PESARO Asili e scuole comunali, al via le procedure di acquisto per la dotazioni di quantitativi importanti per nuove mascherine anche in materiale plasticato trasparente per le educatrici che hanno a che fare con i più piccoli della materna. «Con l'ultima variazione al bilancio comunale - ha anticipato l'assessore ai Servizi Educativi, Giuliana Ceccarelli, vengono riservati 35 mila euro destinati proprio agli istituti comunali. Nel dettaglio la maxi fornitura attesa, per cui sono già state avviata le procedure di reperimento prevede una dotazione di tutti i dispositivi di protezione previsti a garanzia della sicurezza e del distanziamento. Oltre a flaconi di gel igienizzanti per mani gli uffici provvederanno a un acquisto importante per scuole primarie, dell'infanzia e nidi, di mascherine da distribuire a tutti i bambini e i tradizionali grembiulini usati». Le consegne avverranno poi direttamente verso i dirigenti scolastici. Finora infatti, come hanno raccontato alcune mamme, ai piccoli della primaria o dell'infanzia era data indicazione dalla singola scuola, di consegnare al bambino, un piccolo astuccio o contenitore con all'interno il gel per le mani e una mascherine, che ogni bambino si portava direttamente da casa. In questo modo invece dà una risposta alla carenza dei dispositivi, soprattutto mascherine che fin dall'inizio, le scuole comunali avevano ricevuto in dotazione.

