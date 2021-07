PESARO Ancora qualche mese di attesa prima che a disposizione dei pesaresi sia scaricabile su smartphone e tablet la nuova App Rifiutologo del Gruppo Hera. La municipalizzata conferma fine settembre, quale periodo per l'entrata in vigore del nuovo servizio a supporto della raccolta differenziata e attualmente si sta testando la gestione. Ecco come funzionerà: già attiva nei Comuni della Romagna a noi vicini, l'applicazione sarà dotata anche di mappe interattive dettagliate per visualizzare dal proprio telefono il posto più vicino, isola ecologica o cassonetto che sia, dove buttare il rifiuto. Un supporto per il cittadino che differenzia, indicando i luoghi di conferimento in città oltre a consentire di segnalare rifiuti abbandonati in strada, tramite apposita foto da caricare poi sull'App ed ancora utile a consultare il calendario della raccolta per i quartieri del porta a porta e verificare l'orario di apertura dei Centri di raccolta. Ma non è questa l'unica novità se parliamo di azioni per sensibilizzare il cittadino, e non solo per la sorveglianza o le sanzioni. Restano però nodi ancora aperti o meglio zone in cui sul problema del degrado e dei rifiuti non si è ancora intervenuti in modo incisivo, dallo spazio del mercato ortofrutticolo di via Toscana ad alcune vie alle spalle del centro storico, dove conferimenti impropri e sacchetti in strada sono stati più volte segnalati. La proposta: «L'idea condivisa entra nel merito l'assessore Morotti vedrà riutilizzare gli introiti derivanti dalle sanzioni per essere investiti in campagne formative e d'informazione nei quartieri e in altre sedi, e tutto per l'educazione ambientale e le corrette modalità per conferire o smaltire rifiuti, soprattutto se si tratta di rifiuti di un certo tipo o pericolosi». Numeri alla mano per Marche Multiservizi il solo recupero dei rifiuti abbandonati, costa oltre 800 mila euro e sono stati nell'ultimo anno circa 18 mila gli interventi di recupero per rifiuti di vario genere abbandonati. Nodi aperti: fra le aree della città dove sono più evidenti questi fenomeni le segnalazioni sono continue, e l'ultima proprio ieri arriva da via Sarnano a Tombaccia nelle vicinanze dei condomini di recente costruzione e dove ben visibile è la presenza di materiale ingombrante gettato fra l'area verde e la strada.

let. fr.

