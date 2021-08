PESARO Anche il capogruppo dei 5 Stelle in consiglio comunale, Lorenzo Lugli, interviene sulla ricerca di locali da parte di Marche Nord per il polo didattico del corso di laurea in scienze infermieristiche. «Leggiamo - scrive - della preoccupazione di Marche Nord sulla collocazione del corso di laurea in scienze infermieristiche con perplessità e sconcerto. L'attuale allocazione in via Lombroso era stata inaugurata pochi anni fa con grande soddisfazione di tutte le istituzioni e a tutt'oggi risponde perfettamente alle esigenze del corso di laurea. Adibita da alcuni mesi a punto vaccinale per affrontare l'emergenza Covid, scelta compatibile con la sospensione delle lezioni, sembra oggi destinata a consolidare questa destinazione che doveva essere provvisoria. Chiediamo alcune risposte a Marche Nord perché la questione non è affatto chiara».

Sono tre le richieste da parte di Lugli. «Innanzitutto - argomenta - se la necessità è quella di avere di avere un punto vaccinale interno all'ospedale, sicuramente esistono altri spazi tra i tre presidi di Pesaro, Muraglia e Fano in cui collocarlo, dato che abbiamo già in ogni Comune punti vaccinali esterni ed ampi e quindi non occorre un locale che preveda affluenza di massa, vista anche la presenza di punti vaccinali itineranti e farmacie convenzionate, se il bando per trovare un locale in affitto andasse deserto visti i tempi stretti, quale sarà l'alternativa? Infine - conclude - l'emergenza Covid finirà, soprattutto grazie ai vaccini, ma l'università deve restare e resterà molto più a lungo, perciò non vediamo nulla di meglio che averla proprio nell'area ospedaliera, oltre al fatto che un locale esterno in affitto, se si troverà, comporterà un ulteriore costo. Abbiamo lavorato con grande impegno per portare corsi universitari a Pesaro e chiediamo risposte su una decisione che appare in questi termini, difficile da capire e probabilmente dannosa per il mantenimento di una importante sede di studi nella nostra città».

