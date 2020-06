PESARO Anche all'interno del Distretto di viale XI Febbraio, il polo territoriale più importante di Pesaro, personale e responsabili del servizio, riferiscono di confusione e lunghe code di utenti, costretti ad attendere all'esterno con il rischio anche di assembramenti. Tutto senza considerare poi, che si trovano a dover gestire la mancanza di personale adeguato alla nuova fase riorganizzativa. C'è un via e vai continuo di pazienti, che arrivano al poliambulatorio senza un'impegnativa ex novo. Passando in sede di prima mattina si osservano file anche di una quarantina di utenti, che attendono il proprio turno all'esterno della palazzina. Nonostante agli utenti venga comunicato di non presentarsi prima dell'ora fissata e che gli accompagnatori sono previsti solo per minori, disabili o pazienti con patologie serie, le file si formano comunque. La riapertura del Distretto prevede un filtro di pre-triage con la misurazione della temperatura e un modulo di autocertificazione delle proprie condizioni, in relazione al Covid. Per queste procedure i responsabili di viale XI Febbraio, si sono visti costretti a spostare in via eccezionale, rispetto alle mansioni del caso, unità di personale infermieristico per supportare il controllo degli accessi. Per arginare il nodo di personale ancora mancante rispetto alle nuove priorità, il direttore di Area Vasta 1 Romeo Magnoni, avrebbe comunicato l'intenzione di emettere un bando di gara, che affidi il servizio di portineria all'interno dei distretti per recuperare il personale impropriamente impegnato. Due le unità richieste per la sede di viale XI Febbraio, con il compito di controllare l'afflusso, regolamentare l'accesso, e misurare con termo scanner la temperatura a chi accede. Per le carenze fisiologiche di personale aggiuntivo, continuano a rimanere chiusi i punti di prelievo a Villa Fastiggi e in via Comandino, altrimenti il rischio può essere, in questa prima fase di riaperture dei servizi, di non avere personale sufficiente.

