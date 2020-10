PESARO Anche a Pesaro sono in corso dei controlli che riguardano palestre e strutture sportive, non solo private ma anche pubbliche di cui però ci serve per gli allenamenti. Solo nella giornata di ieri sono state ispezionate cinque strutture pubbliche: si tratta di palestre comunali che sono state ispezionate per conto dell'Asur. Altri controlli sono invece in corso da parte dei Nas e proseguiranno anche oggi e domani a chiudere il cerchio. I controlli a piscine e palestre, sono stati decisi dal governo Conte per verificare se le norme anti Covid vigenti per queste strutture vengono rispettate, in attesa di una verifica generale fra una settimana: sulla base dell'esito delle ispezioni si deciderà se mantenere aperte palestre e piscine tout court, oppure se dovranno essere prese delle limitazioni contenitive. Ma il clima d'incertezza, nel senso che c'è chi teme un'ulteriore stretta a breve, sta creando danni a chi gestisce gli impianti, tra l'altro - essendo l'inizio dell'autunno e della stagione dello sport e delle attività indoor - tra chi pratica sport, c'è gente che per ora preferisce non iscriversi attendendo decisioni certe. Ma sul fronte del rispetto dei protocolli sembra che le cose stiano andando bene. Non sono tuttavia mancate le proteste dei titolari di palestre a inizio settimana. E sono diversi i gestori che si sono sfogati di fronte all'annunzio dei controlli: «Non ci stiamo a far passare le palestre come un centro di diffusione del contagio, perché è una falsità e nessuno lo ha mai dimostrato. Facciamo entrare metà delle persone degli anni precedenti, manteniamo le misure di sicurezza, i due metri di distanza tra le persone, gli ingressi sono contingentati, abbiamo registri di entrata e uscita che teniamo per almeno 15 giorni, garantiamo la massima igiene pulendo e sanificando continuamente, termoscanner all'ingresso, ci sono autocertificazioni firmate anti-Covid. Perchè devono farci chiudere?».

