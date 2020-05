PESARO Altro cambio insegna per un punto vendita ex Auchan: il supermercato di via Luca della Robbia 10 a Pesaro - nel cuore del centro storico- vestirà l'insegna Conad City, il supermercato di quartiere (si sviluppa su 443 metri quadrati) destinato alla spesa sotto casa. L'apertura al pubblico è fissata per oggi, giovedì 14 maggio alle 9. Il nuovo punto vendita sarà gestito dalla Ml Supermercati snc di Marco Casali e Lejdi Mansaku, società da tempo nel settore della gdo. E così ormai il gruppo Conad tra Iper e Super (alla Torraccia e nella zona della Celletta) sta mappando i vari quartieri della città anche con le catene rionali. Per quanto riguarda il supermercato di via Luca della Robbia gli ex addetti - per i quali nella nuova gestione sono stati mantenuti gli impegni occupazionali hanno collaborato alla riorganizzazione completa del punto di vendita al fine di poterlo riaprire nei tempi prefissati. Spiega Luca Panzavolta amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati Conad: «Apriamo questo punto vendita in un momento particolare, difficile e delicato per tutti. Il negozio apre nel pieno rispetto delle direttive comunicate e seguendo i protocolli di protezione e sicurezza per dipendenti e clienti. Il punto vendita rimarrà aperto tutti i giorni, con approvvigionamento regolare e costante, a conferma dell'impegno che ci vede in prima linea nel fornire i servizi essenziali alla comunità».

