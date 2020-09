PESARO Alle 23 quando erano state scrutinate 337 sezione su 405 provinciali la tendenza del Mr preferenze se l'aggiudicava Andrea Biancani consigliere uscente Pd e riconfermato anche se all'opposizione. Questi i voti del Pd: Andrea Biancani 7.526, Micaela Vitri 4.317, Renato Claudio Minardi 3.922, Monica Scaramucci 2.807, Daniele Tagliolini 2.138, Stefano Ridolfi 1.643, Emanuela orciari 715. Biancani non è l'unico a volare sopea le migliaia, Nella Lega per esempio il consigliere uscente Mirco Carloni aveva 5.872 voti, tallobnato da Luca Serfilippi 2.899, Giorgio Cancellieri 2.251, Giovanni Dallasta 744, Francesca Fedeli 632, Lorella Marcheggiani 508, Fancesca Tricca. Come Fratelli d'Italia Francesco Baldelli aveva 4.191 voti, Nicola Baiocchi 2.134, Giorgio Mochi 1.407, Francesco Cavalieri 623, Maria Mencarini 433, Federica Battazzi 413. Nei 5 Stelle Marta Ruggeri aveva 1.476 voti, Pierluigi Ferraro 335, Samuela Melini 303, Sjeva Scozzafava 120, Filippo Villanelli 107, Monica Melchiorri 86. Per quanto riguarda Forza Italia e i civici Stefano Aguzzi avea preso 3.164 voti, Davide Fabbrizioli 930, Lara Ottaviani 822, Pier Ugo Boni 408, Elia Rossi 254, Raffaella Benelli 161, Francesca Maffei 132,

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA