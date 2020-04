PESARO All'indomani dell'annuncio della riorganizzazione dei presidi di Pesaro e Fano e parti sociali Cgil e Cisl chiedono spiegazioni su tempi e modalità del riordino e garanzie sul personale sanitario che dovrà essere trasferito dai reparti Covid del San Salvatore al Santa Croce. Perplessità, fa notare Alessandro Contadini, coordinatore Cisl per il comparto sanitario, ce ne sono sulle modalità e sui numeri dei tamponi di verifica a cui dovranno essere sottoposti gli operatori sanitari che lasceranno Pesaro per entrare in servizio in alcuni reparti attivati al Santa Croce. Il Comitato di Crisi Marche Nord in via precauzionale richieda a infermieri e operatori di sottoporsi preventivamente al doppio tampone di controllo per entrare in servizio solo dopo aver ottenuto esito negativo. «Non conosciamo ancora con certezza i numeri del personale sanitario che dovrà essere trasferito prosegue il referente Cisl - né la strategia di breve-medio periodo per la riapertura dei reparti. Dall'interno, si ipotizza il ripristino al Santa Croce, in modo graduale dell'intero Blocco Operatorio e non solo per interventi d'urgenza, oltre all'attivazione di un reparto di Medicina con 11 posti letto».Le parti sociali chiedono all'azienda ospedaliera di attivare quanto prima all'interno del laboratorio analisi, anche le verifiche sierologiche su base volontaria al personale, asintomatico ma venuto a contatto con casi positivi. A due giorni dalla consegna, il macchinario per la ricerca nel sangue del virus, è ancora imballato e inattivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA