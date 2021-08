PESARO Al via oggi il punto al campus per i tamponi gratuiti a Pesaro. Per ottenere il Green pass in occasione della Notte delle Candele, ma non solo, è possibile, per chi non ha la vaccinazione, o il certificato di guarigione dal Covid, valido per sei mesi, effettuare un tampone entro le 48 ore. E così l'amministrazione comunale di Pesaro «In occasione di Candele sotto le Stelle, e per garantire lo svolgimento in sicurezza del Ferragosto, il Comune di Pesaro ha deciso di predisporre un punto tamponi gratuiti. Oggi e domani, poi venerdì 13 e sabato 14 dalle 9 alle 13 al Campus scolastico di via Nanterre (portici liceo scientifico Marconi), uno staff composto da personale sanitario e volontari sarà a disposizione della cittadinanza per lo screening gratuito. Una volta effettuato il monitoraggio, verrà rilasciato un documento con il quale sarà possibile accedere all'area dell'evento e mostrarlo in caso di controlli. «Candele sotto le Stelle è la manifestazione più glamour dell'estate, partecipiamo ma facciamolo in sicurezza. Abbiamo deciso di introdurre il Green pass obbligatorio e i controlli saranno effettuati dalle forze dell'ordine a campione. E chi non ha fatto il vaccino, potrà fare il tampone gratuito. Ringraziamo AIL Pesaro, Onlus Gulliver e Croce Rossa Pesaro spiegano il sindaco Matteo Ricci e l'assessore al Benessere Mila Della Dora che, come successo per Scuole Sicure, sostiene l'operazione dell'Amministrazione. Il loro aiuto è fondamentale». In riferimento proprio a Scuole Sicure, a metà maggio si era concluso l'ultimo dei quattro cicli di screening con i tamponi rapidi nelle scuole superiori, tre invece quelli effettuati nelle scuole medie pesaresi. Nel corso dell'anno sono stati effettuati 18.000 tamponi rapidi. Alle medie, nell'ultimo screening, su circa 1000 tamponi effettuati, nessuno era risultato positivo. In precedenza, nel giro di test di aprile, era emerso il caso dei falsi positivi tra gli studenti, 34 su 45 positivi totali, rilevati dal tampone rapido, e non confermati dal molecolare. Per alcuni giorni gli studenti e le loro famiglie erano rimaste in quarantena senza che ci fosse una reale situazione di contagio, questo aveva sollevato proteste. Da lì in poi il Comune aveva deciso di non affidarsi più all'Asur per i molecolari, ma di affidare il servizio ad un laboratorio privato per accorciare i tempi a non più di 24 ore tra il rapido e il molecolare.

