PESARO Agosto sicuro a Pesaro grazie al Green pass: la città non rinuncia ai suoi eventi, ma lo fa in completa sicurezza a partire da Candele sotto le stelle, fino agli eventi del Rof. Il Comune di Pesaro predisporrà infatti un punto tamponi gratuiti per chi non è vaccinato: lunedì 9, martedì 10, venerdì 13 e sabato 14 dalle 9 alle 13 al Campus Scolastico di via Nanterre (portici Liceo Scientifico), uno staff composto da personale sanitario e volontari sarà a disposizione della cittadinanza per lo screening gratuito. Una volta effettuato il monitoraggio, verrà rilasciato un documento con il quale sarà possibile accedere all'area dell'evento e mostrarlo in caso di controlli. Anche il Rof si è predisposto al controllo del Green pass fin dalla prima delle generali in programma alla Vitrifrigo Arena: sarà infatti richiesta la certificazione digitale, o stampabile, del codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato che attesta una delle seguenti condizioni: aver fatto la vaccinazione anti Covid-19; essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore (può essere fatto in farmacia); essere guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi. «L'attività del Rof rispetta tutte le procedure di legge per il contenimento della diffusione del Covid-19 previste dalla normativa vigente. - conferma il Sovrintendete Ernesto Palacio - Da venerdì è richiesto per l'accesso ai luoghi di spettacolo il Green pass europeo, oppure l'attestazione di una vaccinazione effettuata con uno dei vaccini riconosciuti nell'Unione Europea, oppure ancora un tampone antigenico o molecolare ad esito negativo compiuto entro le 48 ore precedenti, che il nostro pubblico, all'occorrenza, potrà effettuare presso le farmacie della città. Oltre a ciò, ogni persona che entri nei luoghi di spettacolo deve rispettare il distanziamento e indossare la mascherina. Nei teatri le limitazioni di legge hanno ridotto di oltre il 50% le capienze, per mantenere le distanze di sicurezza tra gli spettatori. Quanto agli orchestrali, alla Vitrifrigo Arena la buca d'orchestra è stata notevolmente allargata, mentre al Teatro Rossini i musicisti suoneranno in platea e il pubblico sarà opportunamente distanziato nei palchi».

