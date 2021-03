PESARO «Accordo per i vaccini nelle imprese, solo degli slogan inutili dalla Regione in questa fase. Si pensi alle Rsa e a chi ne ha bisogno, evitando di creare discriminazione nelle aziende tra chi potrà avere le dosi e chi no. Il presidente Papalini? Piuttosto che far girare il camper per le vaccinazione, quando le dosi non ci sono, si attivi per far rispettare il protocollo sulla sicurezza nelle fabbriche». I sindacati metalmeccanici di Cgil Cisl e Uil si dicono contrari al protocollo, approvato dalla Regione Marche, per estendere i vaccini alle imprese. Ma ieri hanno mandato un messaggio, oltre che al presidente Acquaroli, anche al numero uno di Confindustria provinciale Mauro Papalini. «Non ci piace per niente questo accordo approvata dalla Regione sui vaccini nelle imprese - dice Rossini della Uilm - è stato somministrato l'87% dei vaccini che hanno a disposizione le Marche (155.014 dosi somministrate su 176.810, ndr). Come fa Acquaroli a fornirle alle industrie? Un imprenditore ha i soldi e può decidere chi può vaccinare, un altro non può acquistare le dosi. E così si decide chi può vivere e chi può morire? I dipendenti di un'azienda non si ammalano, quelli di un'altra fabbrica si ammalano. Ci sono Rsa e associazioni di disabili che chiedono i vaccini e la Regione cosa fa, li gira alle industrie? Non funziona così, le dosi vanno somministrate alle categorie in base alle indicazioni del Governo. La prima cosa da tutelare è la salute, è un'operazione pubblica e bisogna seguire questa strada. Il protocollo regionale è solo uno slogan, una pubblicità inutile in questa fase». Bossotti della Fiom-Cgil si focalizza invece sulla proposta, lanciata da Confindustria Marche Nord sezione Pesaro Urbino, di allestire un camper che possa viaggiare per il territorio provinciale e consentire la vaccinazione dei lavoratori delle imprese associate. «Papalini invece di mettere a disposizione un camper per una vaccinazione dei dipendenti delle aziende della provincia, quando i vaccini non ci sono, magari sarebbe meglio che facesse rispettare i protocolli ed investire, per le aziende a lui associate, sulla sicurezza - afferma Bossotti - La proposta del camepre è solo uno slogan, non dà risposte adesso ai lavoratori e alle aziende, perchè la terza ondata è adesso. Siamo ora in zona rossa, quando arriveranno i vaccini che lui vorrebbe distribuire con il camper?».

