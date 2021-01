PESARO «Accolte, sebbene solo in parte, le nostre richieste per lo screening della popolazione scolastica con test rapidi. Adesso servono ulteriori scelte per dare continuità alle lezioni in presenza, noi continuiamo a fare le nostre proposte nell'interesse della sicurezza e del diritto all'istruzione degli studenti». Il vicepresidente del consiglio regionale Andrea Biancani (Pd) valuta positivamente la decisione della Giunta regionale sulla riapertura delle scuole superiori. «Mi fa piacere che sia stata presa in considerazione l'ipotesi di aprire i punti delle Aree vaste dove lo screening è in corso a studenti e professori, anche non residenti, ma purtroppo andava fatto settimane fa afferma Biancani , perché l'operazione Marche sicure' è già alla fase 4 e tra pochi giorni termina. Per questo insisto nel chiedere che la popolazione scolastica rientri nelle categorie da sottoporre periodicamente a test antigenici, in modo gratuito e offrendo più soluzioni logistiche dove eseguirli, negli edifici scolastici, nell'ambulatorio del proprio medico di famiglia, nei laboratori privati attrezzati, nei presìdi ospedalieri e, tramite convenzioni, anche nelle farmacie. Mi rendo conto che chiediamo un ulteriore sforzo ai medici e agli operatori sanitari, che ringrazio per quanto stanno facendo da mesi, ma il ritorno a scuola è una priorità». Le scuole non sono semplici edifici, ma comunità, luoghi di crescita sociale e culturale. E' urgente riportare i ragazzi in classe, la didattica a distanza, come dimostrato in questi mesi, aumenta le diseguaglianze».

