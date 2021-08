PESARO A dieci giorni dall'introduzione del Green pass, la voglia di festeggiare le Feriae Augusti non manca; specie negli stabilimenti balneari, che quest'anno registrano il tutto esaurito. Bandite anche per quest'anno le feste scatenate e le danze fino all'alba, si prospetta un Ferragosto dai toni acquarello? Per i nostalgici dei grandi (e affollati) party che hanno caratterizzato gli anni passati senza dubbio, ma tutti gli stabilimenti balneari, da Sottomonte al Molo di Levante, si sono impegnati per offrire comunque una giornata da non dimenticare, tra merende, cocomerate, giochi, il tutto in piena sicurezza; per evitare le polemiche di Ferragosto 2020, i bagnini hanno fatto fronte comune nella battaglia contro gli assembramenti fuori controllo. A Sottomonte, Aqaba Beach si prepara ad accogliere i suoi clienti con un menù speciale; alla consolle si alterneranno per tutto il pomeriggio diversi dj e la festa si chiuderà in bellezza, alle 21 con il Duo ex Machina, mentre a Bagni Itaca si prepara una bellissima atmosfera con A piedi nudi sulla spiaggia che vedrà alla consolle Elion Dj: richiesta la prenotazione del tavolo. Festa contingentata anche a Chalet a mare, che prevede solo prenotazioni ai tavoli con massimo 100 coperti, ma tanta allegria con un pomeriggio di aperitivi e musica; dalle 20 sarà vietato sostare sulla spiaggia sotto gli ombrelloni, i clienti potranno usufruire dell'area bar e ristorante. Anche Maya Bay i gestori hanno ampliato il personale addetto alla security e l'ingresso sarà garantito solo su prenotazione. Ad allietare il pomeriggio musica da ascolto, giochi e cocomerate. Pranzo in spiaggia per la Spiaggia Bianca, con le prelibatezze del bistrot Delizia di Mare; alla consolle, Djset Ross e Reeno. Un Ferragosto all'insegna della buona musica e della sicurezza per Osteria che Bici Mare,ex Bagni Tiki, con musica d'ascolto per tutti i gusti durante il pomeriggio a partire dalle 16 e 30 e gran finale col quartetto Cantus Animae alle 21; per merenda, alle 17 e 30, pane, mortadella e vino frizzante per tutti. Pranzo di Ferragosto, alla carta o menu fisso, per i clienti di Bagni Bibi, sulle note di Dj Domez e vocalist Cerio, mentre a Bagni Primavera menù speciale di Ferragosto a pranzo e cena a 25 euro, dalle 14 alla carta; 12 ore di puro divertimento a Las Palmas: si comincia col pranzo del pescatore accompagnato da Jack Dj, si prosegue con un pomeriggio rockabilly accompagnato dalle briose Rimmel e, per finire, serata con Wally Dj.

Eleonora Rubechi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA