PESARO A che punto è il termometro delle presenze? Durante il mese di giugno la media è rimasta sotto il 50% e pesa l'incognita della domanda interna. Il primo weekend di luglio un po' di movimento si è visto, anche con l'arrivo di pullman in viale Trieste. E con l'esodo dalla zona di Levante delle comitive di ragazzini al 30 giugno si sono recuperati anche degli ombrelloni riservati ai vacanzieri. «Non si tratta di liberare le spiagge - spiega Fabrizio Oliva, a nome dell'Associazione Albergatori di Pesaro ma di farle ritornare funzionali come una volta. Ossia, che ci siano posti per i turisti. C'è uno squilibrio, perché con il Covid, il distanziamento, la nuova logistica per disporre i lettini, i protocolli di sicurezza hanno sacrificato il numero degli ombrelloni e, in questo contesto, sono stati penalizzati più i turisti che i residenti. Per ovviare ci siamo impegnati per avere fondi per un ripascimento bis delle spiagge ma, più di tutto, abbiamo chiuso un accordo con i bagnini. Non c'è più l'obbligo per i nostri turisti di andare negli stabilimenti di fronte all'albergo. Oggi possono andare quattro bagni sotto a quello di fronte e quattro bagni sopra. Pertanto, se arriva un gruppo riusciamo a indirizzarlo su più bagni». Ma, nonostante la nuova logistica, i dubbi rimangono. «Non tanto per il mese di giugno, che non è stato un gran bel mese, ma, soprattutto, per agosto che sembra si confermerà il mese delle vacanze, dove ci saranno soprattutto turisti italiani. Un mercato che dovremmo però condividere con altre località di mare». Se diventerà opportuno, in un prossimo futuro, mirare ad una diversificazione dell'offerta spiaggia, Oliva mette un suo personale punto fermo. «Non è la spiaggia entra nel merito - che fa la differenza, ma proprio la promozione dell'area nel suo complesso. La nostra offerta è rimasta molto tradizionale, si rivolge alle famiglie e alla terza età». «Non spetta a me a dirlo interviene Davide Ippaso, segretario di Confcommercio Pesaro ma le nostre spiagge sono vocate al turismo familiare. Non possiamo scimmiottare la Riviera romagnola proprio perché non abbiamo i suoi spazi. Però, insieme dobbiamo iniziare a ragionare sulla diversificazione. Non per cambiare l'offerta ma per migliorarla e, per farlo, dobbiamo capire quale tipo di turista vogliamo attrarre ed ospitare. Ed anche interrogarsi su chi fa che cosa. Non ci possono essere figure che fanno delle attività che non sono consentite né dalla legge, né dalla loro competenze professionali. Come ad esempio bagni che diventano balere e bagni che ambiscono a lavorare come se fossero ristoranti».

