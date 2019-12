«Pesaresi criticateci ma stateci vicino»

PESARO Matteo Ricci lancia il sì al referendum per la fusione del 19 gennaio. «Aiutiamo Monteciccardo». Nell'augurio di fine anno, il sindaco guarda alle prossime tappe, e ripercorre quelle salienti del 2019. «È stato un anno tosto, ma pieno di soddisfazioni. I pesaresi ci hanno dato fiducia, ci sentiamo una grande responsabilità e per questo motivo sappiamo che dobbiamo correre ancora più forte: abbiamo una bella squadra, ma dobbiamo essere ancora più compatti nell'interesse dei cittadini, consapevoli che sono tante le cose da affrontare». Giorni fa l'approvazione del bilancio: «Risorse destinate al sociale, ai più deboli e alle scuole, quest'anno in tanti non pagheranno la retta per il nido». Poi i cantieri: «Tanti da mandare avanti. Dai più grandi, come la scuola di via Lamarmora, il vecchio palas, l'ex Tribunale, il bando periferie, ai più piccoli come manutenzioni e asfalti. Stateci vicino, la cosa più importante che potete fare è continuare a criticarci, fare proposte e noi vi promettiamo una cosa sola: fare del nostro meglio e mettercela tutta». Il pensiero va anche a chi si trova senza lavoro: «In particolare alla Berloni, la speranza è che arrivino buone notizie per l'acquisizione dell'azienda». Ricci ricorda anche il referedum del 19 gennaio: «Sarà molto importante andare a votare sulla fusione con Monteciccardo e votare sì. Aiutiamo un Comune in difficoltà e rafforziamo Pesaro». Sul fronte dell'impegno nazionale, «punto a rafforzare i Comuni insieme ai sindaci. E spero che Bonaccini vinca in Emilia Romagna, questo risultato ci aiuterà anche a vincere nelle Marche. Auguro a tutti un buon anno e viva sempre la nostra bella Pesaro».

