PESAEO Il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Giuseppe Paolini ringrazia Xanitalia per aver donato mascherine chirurgiche per i dipendenti dell'ente. «Grazie a Franco Signoretti dice Paolini potremo integrare le dotazioni dell'ente e garantire maggiori dispositivi di protezione al nostro personale». Ma non è l'unica azienda che ha donato i preziosissimi dispositivi sanitari. Gucci, la maison d'alta moda, e la Benevelli group, hanno donato un carico di mascherine protettive a Gabicce Mare. In totale 5.400 protezioni di tipo chirurgico che andranno distribuite secondo le esigenze. «Grazie - commenta il sindaco Domenico Pascuzzi - ad Alberto Benevelli, patron di Benevelli group, specializzata nella elettromobilità e Marco Bizzarri, ad della maison d'alta moda Gucci, per la loro sensibilità e amicizia. Cominceremo la distribuzione dando priorità ai cinque medici di base a cui ne daremo 100 ciascuno. In ambulatorio ne hanno bisogno, in questo momento anche per loro è difficile reperirne». «Ho lanciato loro l'invito - conclude - ad aiutarci e in sole 24 ore hanno risposto dimostrando un grande affetto per questa nostra comunità. Ho chiamato loro perché sapevo che entrambi da piccoli passavano le vacanze qui a Gabicce» e «al cuore non si può dire di no».

