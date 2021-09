Personale per sgravare i servizi educativi

PESARO Dipendenti pubblici, servizi educativi e Green pass: nell'ultimo Decreto del Governo, fanno osservare le parti sociali, potrebbero rientrare ed essere consentite nuove assunzioni di personale aggiuntivo da impiegare in via prioritaria al controllo della certificazione. Un'opportunità per i Comuni che potrebbero così attivare contratti a tempo determinato con scadenza al 31 dicembre ma in deroga al tetto di spesa per il personale che ogni amministrazione deve rispettare. Dal 15 ottobre i controlli oggi obbligatori nei servizi educativi e nelle scuole, si estenderanno a tutti i dipendenti degli enti locali. Come già accade per le scuole ci sarà l'apposita Piattaforma ministeriale, che verrà estesa anche al settore del pubblico impiego e dove, all'ufficio personale, confluiranno i nominativi dei dipendenti già in regola e altri invece che entrano con un tampone di validità in corso. Ma la questione controlli pesa. La problematica più sentita interessa in questo momento il controllo sugli accessi dall'esterno proprio nelle strutture dei servizi educativi. Ecco perché l'assunzione di personale integrativo servirà per sgravare le maestre e le educatrici degli asili nido comunali dell'attuale incombenza sul controllo del Green pass o del tampone a genitori, familiari o su chiunque acceda al plesso dall'esterno. Per quel che riguarda il resto, rimane comunque da capire, si chiedono infine i sindacati della funzione pubblica, quale sarà l'organizzazione per verificare la certificazione, e se l'Amministrazione provvederà a nominare un referente incaricato e dedicato in ogni servizio comunale, e solo per il controllo della validità. Così come c'è da capire se l'Amministrazione potrà stipulare una convenzione anche con le farmacie comunali per tamponi rapidi gratuiti o a prezzi ancora più calmierati, per quei dipendenti non vaccinati o semplicemente chiedendo un percorso di accesso preferenziale che in tempi rapidi consenta al dipendente di ridurre le attese per eseguire il test.

