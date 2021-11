«Persino il Natale si promuove in inglese»

PESARO «Nessuna mancanza di rispetto verso il Comune, ma ora anche per la promozione del Natale viene utilizzato l'inglese». Il consigliere M5S Lorenzo Lugli non demorde sull'uso (e abuso) dei termini anglofoni e replica alla capogruppo Pd Annamaria Mattioli, intervenuta «sulla mia mozione sull'utilizzo della lingua italiana negli atti pubblici, bocciata purtroppo in consiglio comunale». «Nel ringraziarla per avermi dato modo di mantenere viva l'attenzione su un aspetto non secondario della vita della comunità, non nascondo però un certo stupore nel leggere che la proposta è sembrata addirittura irrispettosa, del lavoro dell'amministrazione comunale. Lo scopo dell'iniziativa - afferma Lugli - più volte sottolineato anche nell'illustrazione in aula, era una semplicissima richiesta di utilizzare per quanto possibile dei termini italiani, soprattutto nella redazione di atti pubblici. Questo non implicava assolutamente un giudizio negativo verso nessuno ma solo una richiesta per una migliore comprensibilità dei testi. Richiesta che ritenevo essere pacata, di buon senso e che non chiedeva un centesimo di spesa ma solo la volontà di farsi capire veramente dai cittadini di ogni fascia di età e grado di scolarizzazione. Proprio in questi giorni vengono presentate le iniziative per le feste natalizie e vedo che avremo lo Ice Slide, il Christmas Village e il We Pesaro Express. Siamo tutti orgogliosi quando la nostra città mette il vestito della festa ma probabilmente il Natale per tutti lo avrei sentito più mio se avessimo detto le stesse cose in italiano. Sono scelte che portano verso l'internazionalizzazione, concetto peraltro validissimo, piuttosto che nel senso della fruibilità per tutti. Non è mia intenzione sminuire il tanto di buono che viene fatto ogni giorno da amministratori, tecnici, funzionari e impiegati comunali, voglio proporre una riflessione su un tema che mi pare importante».

