Permessi per la Ztl la corsa al rinnovo

PESARO Permessi Ztl, ultimi giorni per il rinnovo: ecco quali sono le categorie che rischiano di circolare con un abbonamento scaduto se non si attivano. Tra due giorni, martedì 31 dicembre, scadranno i permessi per la circolazione nella zona a traffico limitato. La necessità di rinnovo riguarda esclusivamente alcune categorie di utenti e di attività: accompagnamento minori, artigiani (attività di manutenzione e riparazione), artigiani (produzione), carico e scarico, commercianti dell'area mercato del San Domenico, dimoranti (sia con permesso di sosta in garage o area privata, che con permesso di sosta suolo pubblico), non residenti con disponibilità garage/area privata, onlus, prodotti da forno, proprietari di immobili (sia con permesso di sosta in garage o area privata, che con permesso di sosta suolo pubblico), trasporto merci, permessi provvisori (in attesa di rilascio di permesso definitivo). La richiesta va presentata allo sportello Front Office del Comando di Polizia Locale (via Mario Del Monaco 21), dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30, il sabato solo al mattino. Per maggiori informazioni, il Comune invita a chiamare l'Ufficio Permessi al numero 0721 387827, disponibile tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.00. E in generale gli utenti vengono invitatimo a controllare la data di scadenza della loro autorizzazione al transito in Ztl.

