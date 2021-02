Permessi e informazioni la filiera del tracciamento

LE REGOLE

PESARO L'informativa del Distretto sanitario di Pesaro inoltrata alle medicine di gruppo del territorio comunale, è stata tempestiva, poche ore dopo il sequestro del Poliambulatorio Igea per tamponi e test rapidi non autorizzati. La coordinatrice del Distretto, Elisabetta Esposto ha inoltrato una comunicazione mail con richiesta di risposta urgente, rivolta a tutti i medici di medicina generale di Pesaro per cercare la loro collaborazione, e segnalare eventuali casi dubbi di pazienti passati tramite il Poliambulatorio per essere sottoposti privatamente e a pagamento al test antigenico o al molecolare.

Il distretto

Nella comunicazione si chiede ai medici d'équipe, se siano venuti a conoscenza di propri assistititi, che di recente hanno effettuato tamponi antigenici o molecolari alla struttura Igea. In caso di risposta positiva, i medici dovranno contattare il Dipartimento di Prevenzione, che dovrà poi verificare singole situazioni, tempi e prendere eventuali provvedimenti di sanità pubblica a tutela di pazienti e dei loro contatti diretti. Un medico pesarese della medicina di gruppo, ha ricordato il caso di qualche suo assistito, che autonomamente si era rivolto al poliambulatorio. Un paziente che sarebbe effettivamente risultato positivo ad un antigenico rapido, ma il medico di base ricorda bene di aver fatto lui stesso la segnalazione di positività al Dipartimento Asur-Area Vasta 1, tramite apposito sistema di identificazione e tracciamento, e con la relativa richiesta di sottoporre poi quel suo stesso paziente al tampone molecolare, ma tutto questo, senza che i sanitari della Policlinica avessero inoltrato agli organi sanitari competenti, alcun tipo di segnalazione immediata e preventiva. La rilevazione dell'esito al test di ricerca dell'antigene del virus, sia esso un tampone rapido o la verifica con molecolare, quando questo viene eseguito presso una struttura o laboratorio esterno privato, segue un iter ben preciso, così come la fase successiva di comunicazione all'organo sanitario per l'isolamento e l'avvio del cosiddetto contact tracing.

La procedura

Con riferimento all'aggiornamento della Circolare del Ministero della Salute dello scorso 30 ottobre 2020 e recepita dagli organismi sanitari preposti regionali e sui territori, relativa a test di laboratorio per Sars-Cov 2 e loro uso in sanità pubblica, si specifica che qualsiasi laboratorio privato che esegue un tampone rapido o molecolare, ha poi obbligo di darne comunicazione al Dipartimento di Prevenzione (Sisp) di riferimento.

In caso di un test antigenico rapido con esito positivo, se lo stesso Dipartimento di Area Vasta ne ravvisa la necessità (per esempio per certe categorie professionali o al pubblico, come insegnanti, operatori sanitari, Oss ecc) interpella direttamente il paziente per sottoporlo alla normale verifica molecolare. Ogni struttura privata, deve essere accredita dall'ente regionale e autorizzata per eseguire e processare i tamponi.

La comunicazione degli esiti dei test eseguiti va inoltrata ai Dipartimenti, anche in caso di tampone negativo. Per quanto riguarda i soli tamponi molecolari la comunicazione va fatta tramite Lis, sistema informatizzato dei Laboratori analisi, in questo caso attivo per la Regione Marche oltre al canale e-mail dedicato, mentre per i test rapidi antigenici è previsto lo strumento di comunicazione con casella mail certificata.

