PERGOLA Si conclude oggi lo screening di massa gratuito Covid-19 nella città dei Bronzi dorati, presso la palestra Caprini Minucci, per gli abitanti di Pergola, San Lorenzo in Campo e Fratte Rosa. L'iniziativa, che rientra nell'operazione Marche sicure, è promossa dalla Regione e dall'Asur, con la collaborazione delle amministrazioni comunali coinvolte e delle associazioni di volontariato del territorio. Ci si potrà sottoporre al tampone rapido dalle 8 alle 13. Non serve la prenotazione, ma il modulo Richiesta test antigenico rapido Covid-19, scaricabile dai siti dei Comuni, compilato. Il risultato in 15-30 minuti. Ieri si sono sottoposti al test 529 persone ed è emerso un positivo; nelle prime quattro giornate in totale 2379 persone e 13 casi di positività riscontrati. Numerosi i complimenti dei cittadini per l'ottima organizzazione, grazie anche al fondamentale apporto della Protezione civile, del comitato locale della Croce Rossa e Cma. Intanto a San Lorenzo in Campo aumentano le classi che si trovano in quarantena. E' stata disposta a questo proposito nelle ultime ore per la classe terza e quinta A della scuola primaria, a causa della positività rispettivamente di un alunno e un insegnante; per la classe terza A della secondaria di primo grado, per la positività di due studenti, e le classi prima, seconda e terza B a causa della positività di un docente. Il periodo di quarantena può essere interrotto a partire dal decimo giorno dall'inizio in caso di esito negativo del test antigenico rapido. Potranno tornare a scuola domani, dopo il periodo di quarantena, gli alunni della classe terza B della primaria. Sempre oggi, ultimo giorno dello screening di massa anche per i cittadini di Frontone e Serra Sant'Abbondio che possono effettuare il test sia a Pergola che presso la palestra Panichi Pieretti' di Cagli.

ma. spa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA