PERGOLA Dai profumi di alta gamma a gel e spray igienizzanti per le mani. Capacità imprenditoriale, know how, ma anche spirito solidale, alla base della nuova pagina dell'azienda Joy, di Paolo e Leone Fadelli. L'emergenza sanitaria ha portato la brillante realtà pergolese a riconvertire la propria produzione. Da un paio di settimane si producono gel igienizzanti e spray per le mani e il corpo in generale, tanto richiesti. «La nostra è una delle aziende spiegano Paolo e Leone che in questa emergenza possono rimanere aperte. Come normale che sia la richiesta di profumi non è alta al momento e così abbiamo pensato di riconvertire la produzione, facendo gel igienizzanti e spray, fondamentali e molto ricercati dalle farmacie e non solo. Nell'attuazione delle misure igieniche preventive rientrano proprio alcune categorie di cosmetici. Si possono segnalare quelli per l'igiene personale quotidiana, il cui utilizzo è raccomandato dalle stesse linee guida ministeriali. Tra i principali comportamenti suggeriti, infatti, si prevede il lavaggio delle mani con sapone o l'impiego di un gel igienizzante». La Joy ha donato 400 flaconi di gel igienizzante per le mani al Comune che provvederà a distribuirli ai cittadini: «In questa situazione riscopriamo il valore della solidarietà e il sentirci parte di una piccola comunità . Oggi sentiamo le nostre aziende e i nostri negozi più vicini, ci si apprezza e aiuta gli uni gli altri. E lo si fa così, spontaneamente, senza nemmeno che ci venga chiesto. Acquistare gli uni i prodotti degli altri e distribuire gratuitamente parte di ciò che ne ricaviamo è riscoprire un senso di appartenenza che ci dà gioia e conforto in un momento così difficile». Per contatti: info@joyperfumeproject.com.

