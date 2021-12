Per un buon governo: il politico va a scuola

PESARO Tra i progetti messi in cantiere dal Comune per il 2022 c'è Conoscere per amministrare, ciclo di 6 lezioni promosso dalla Presidenza del Consiglio comunale e organizzato da Aspes(nella foto il presidente Luca Pieri), con il sostegno di Ali e Anci Marche, e rivolto «a tutti coloro che vogliono vivere una cittadinanza attiva», dice il presidente Marco Perugini. Le lezioni, al via dal prossimo mese di gennaio, si svolgeranno in presenza, a partire dal primo modulo dedicato alla storia della città in collaborazione con l'associazione Apriti Pesaro (ieri erano presenti all'incontro con la stampa anche l'ex sindaco Oriano Giovanelli e lo storico Riccardo Paolo Uguccioni, membri dell'associazione). «È giusto che le istituzioni creino degli spazi per formare cittadini sottolinea a questo proposito Luca Pieri, presidente Aspes -. Siamo pronti, e già al lavoro per dare il contributo che sappiamo di poter dare. Aspes ha nel suo Dna la formazione, e l'attività proposta per il Comune di Pesaro sarà una bella palestra che permetterà di mettere in campo il nostro know how per poi poi diffondere il progetto anche ad altre amministrazioni». La consigliera Giulia Marchionni aggiunge: «Un ciclo gratuito di lezioni, che si rivolge anche a noi consiglieri, i primi che devono formarsi ed essere pronti alle esigenze che l'Amministrazione chiede. L'augurio è che la partecipazione possa estendersi anche ai rappresentanti dei Consigli di Quartiere, l'istituzione più vicina ai cittadini».

