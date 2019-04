Per Ricci pronti 30mila euro e Nigosanti non spende nulla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

VERSO IL VOTOPESARO Campagna elettorale, quanto mi costi. E come ti finanzio. I sei candidati sindaco stanno programmando l'ultimo mese di campagna elettorale. Prevale la regola dell'auto tassazione e c'è chi non avrà neppure un mandatario elettorale perché non raggiungerà il minimo di 2500 euro di spesa. Come il candidato sindaco Francesco Scavolini di Servire Pesaro Insieme.I risparmiatori«La nostra campagna sarà in stile vecchio stampo. I candidati si autofinanziano autotassandosi. Spenderemo sotto i 2500 euro e non abbiamo quindi un...