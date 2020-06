Per le concessioni di suolo pubblico già pervenute più di 100 richieste

PESARO Boom di richieste arrivate agli sportelli del servizio Attività Economiche per la concessione di metri quadri di suolo pubblico aggiuntivi necessari ad ampliare in propri spazi per affrontare la nuova fase post emergenza Covid. Spazi questi esenti Tosap, che le attività commerciali e di food hanno richiesto da una zona all'altra della città. «Dal 15 maggio scorso ad oggi sono pervenute agli uffici comunali 100 richieste e altre ne sono in arrivo anche in queste ore spiega l'assessore alle Attività Economiche, Francesca Frenquellucci - la fetta più importante com'è ovvio arriva da Baia Flaminia e tutta la zona mare, e poi il centro con via Passeri, piazza del Popolo, piazzale Lazzarini e in questi giorni la dirigente Stefania Marchionni e i tecnici, dovranno valutare la proposta di estendere la fascia oraria di ztl anche in via Cavour, che per tradizione si caratterizzava per lo street food. Quasi tutte accolte le richieste pervenute, meno di una decina le domande rigettate. Si è cercato di accontentare quanti più esercenti possibile e laddove le domande non sono state accolte, semplicemente perché l'allargamento avrebbe comportato violazioni al codice della strada. Richieste, sono arrivate numerose anche dalle attività di piazza Redi, da Muraglia, Pantano e addirittura alcune nuovi pubblici esercizi in zona Tombaccia . Un lavoro di squadra , dove sono state attivate procedure più snelle, e per le normali pratiche di concessione di suolo che richiedono anche 30 giorni di lavorazione, in questo caso e in via straordinaria, le risposte sono state comunicate a distanza di una settimana. Solo oggi sono state esaminate le ultime 15 domande per cui i progetti presentati avevano lacune o imprecisioni. In questo caso per alcune delle attività a cui non è stato possibile concedere l'allargamento sul marciapiede pedonale, sono comunque stati concessi degli spazi attualmente a parcheggio. In media si va dai due ai quattro spazi di sosta da liberare che gli uffici concedono ad ogni attività, in via straordinaria e temporanea per affrontare la stagione»,

