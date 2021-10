«Per la zona di Levante è il momento di decidere»

PESARO «Una città turistica non può andare a dormire a mezzanotte, ma sulla movida faremo più controlli. Piazzale D'Annunzio, ancora aperta l'ipotesi del parcheggio interrato». Diversi i punti ai quali è stato chiamato a rispondere ieri all'assemblea Apa, il vice sindaco Daniele Vimini che affronterà alcuni temi domani agli Stati generali del turismo ai Cantieri Rossini: «Affronteremo alcune tematiche vedi nuovo lungomare e infrastrutture. Per Levante è ora di prendere una decisione. Su piazzale D'Annunzio l'idea è di una riqualificazione generale anche con l'ipotesi di un parcheggio interrato e una piazza sopra. A Ponente, i due anni di sperimentazione sull'isola pedonale di viale Trieste non sono passati invano. Scelte più radicali di pedonalizzazione vanno prese con un conseguente intervento di riqualificazione urbanistica. E' tempo anche su questo fronte di iniziare a fare delle scelte». Pedini dell'Hotel Napoleon chiede cosa si pensi di fare sulla movida...«Controlli, orari da rispettare, accessi da regolare ma una città che va a dormire a mezzanotte non può essere una città turistica. Il tema dei vandalismi è peggiorato negli ultimi anni. Sulle scogliere, ci sono risorse previste a bilancio». Il direttore Confcommercio Amerigo Varotti ha ringraziato Oliva poi ha aggiunto: «Sono decenni che sento parlare delle stesse corse. Non possiamo essere la città di tutto senza scimmiottare la Romagna. Andare avanti sulla Riviera del San Bartolo». Il presidente Aspes Luca Pieri ha evidenziato l'importanza della Vitrifrigo. Ha chiuso l'assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli: «Lavoriamo sul San Bartolo, con il completamento della ciclovia adriatica. Per le scogliere, stiamo lavorando a un bando. Bisogna fare in modo che i progetti vengano finanziati. Genica: i lavori sono partiti. C'erano fondi fermi da 12 anni. Fano-Grosseto: non accettiamo i 45-50 km a due corsie nelle Marche». Presenti l'assessore al Commercio Francesca Frenquellucci, i consiglieri regionali Nicola Baiocchi, Andrea Biancani, Micaela Vitri, il consigliere comunale Michele Redaelli, Davide Ippaso, Agnese Trufelli, Marco Arzeni (Confcommercio), il presidente albergatori di Fano Luciano Cecchini, l'assessore di Gabicce Marila Girolomoni.

