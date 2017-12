Per la tragica morte di Matteo s'indaga per omicidio stradale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LO SCHIANTOPESARO Nel giorno dell'attesa, in una vigilia di preludio alla nascita e alla speranza, c'è chi deve prepararsi al rito desolato del distacco, al dolore di un addio troppo acerbo per poter essere accettato. Si terranno questo pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di Cattabrighe i funerali di Matteo Ghiselli, lo studente di 15 anni giovane promessa del calcio morto giovedì sera in uno schianto sulla strada del ritorno a casa.Il nulla ostaGli inquirenti, il pm Valeria Cigliola e il comando della polizia locale, hanno bruciato i tempi...