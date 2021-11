Per la nuova Questura nessuna certezza «Deve decidere Roma»

LA PARTITA

PESARO Operazione nuova Questura a un bivio. La palla passa all'agenzia del Demanio e al Ministero dell'interno. Il sindaco Matteo Ricci ha voluto fare chiarezza sugli scenari possibili. Proprio il Corriere Adriatico avevamo anticipato la retromarcia rispetto al palazzo dell'Intendenza di Finanza. Un'operazione che doveva essere finanziata con 6,2 milioni di euro e sottoscritta da due accordi, il primo nel 2016 e il secondo nel 2020.

Le opzioni di recupero

Tutto azzerato, ora ci sono due terreni edificabili su cui la struttura potrebbe sorgere, uno in strada Pantano Castagni verso la Celletta-Santa Veneranda, l'altro in strada Gran Torino vicino alla Vitri Frigo Arena. Il sindaco Ricci ha puntualizzato in conferenza stampa: «L'operazione della nuova Questura all'Intendenza di finanza non è più economicamente vantaggiosa secondo la nuova direzione dell'Agenzia del Demanio. Inoltre i vincoli per l'agibilità sismica sono troppo stringenti. Non si farà in quella sede. La buona notizia è che comunque il Demanio completerà il recupero dell'Intendenza di Finanza per realizzare uffici ed evitare di avere passivi su affitti di altri immobili. La partita però è ancora aperta perché il Demanio ci ha fatto sapere che comunque può reperire fondi per realizzare la nuova Questura. Siamo in un momento storico in cui Piano nazionale di ripresa e resilienza e fondi europei permetteranno di realizzare grandi opere e cantieri. Ma quei fondi vanno richiesti e impegnati, quindi entro poche settimane dovranno decidere». I dialoghi sono stati costanti, perché c'è una clausola. «Secondo la logica del costruire sul costruito avevamo pensato a edifici come Villa Marina, Ex Bramante, carcere minorile, San Benedetto o Provincia. Ma il Demanio non può comprare aree o strutture, dunque servono terreni edificabili su cui può esercitare il diritto di superficie e costruire. Il Comune ha trovato due terreni, uno in strada Pantano dei Castagni tra Celletta e Santa Veneranda e l'altro in via Gran Torino. Sono entrambi vicini all'intequartieri e funzionali perché pronti a ospitare una struttura di 5.500-6.000 metri quadri». Ricci è realista. «La palla passa a Demanio e Ministero interno per decidere sulla realizzazione, noi come Consiglio comunale dovremo dare il via libera su uno dei due terreni. Ma la competenza è loro, purtroppo quell'accordo del 2020 è superato».

«Non accetto polemiche»

Il dibattito ha assunto una connotazione politica con il centrodestra e i sindacati di polizia che hanno protestato per ai 5 anni persi dal primo accordo a oggi. Ricci ha precisato: «Il compito di realizzare la Questura è del Ministero dell'Interno non del Comune. Ho sempre cercato di essere propositivo ma non accetto polemiche da chi non ha mai portato un euro a Pesaro neanche quando il centrodestra era al Governo o dai sindacati che fanno politica». Oggi la sede di via Giordano Bruno è della Provincia e l'altra di Invimit. Il sindaco ha chiuso ricordando gli step. «Avevamo in primis pensato a una porzione di caserma ma ci fu detto no. Poi l'idea di via Zongo, ma il Demanio regionale non ha brillato per velocità e la Sovrintendenza ci ha messo il suo. Il terremoto ha rimescolato le carte e si è perso tempo. Io potrei dire da sindaco che ormai non è più problema mio, ma vogliamo puntare su questi due terreni. Aspettiamo la risposta del Demanio».

Luigi Benelli

