Per la Berloni in campo il Mise

PESARO Alleanze, strategie e canali diplomatici per un ponte Pesaro-Taiwan. In campo il Mise, con il sottosegretario Alessia Morani, affiancata da Comune e Regione. Partita la lettera al sottosegretario allo sviluppo economico affinchè il Governo faccia pressioni sui soci taiwanesi, che detengono il 99 per cento delle quote, per il caso Berloni. Il sindaco Matteo Ricci aveva già parlato di uno strano caso quello della messa in liquidazione della storica azienda di cucine.

Ora chiama il governo: «Ho deciso insieme al presidente della Regione Luca Ceriscioli di coinvolgere subito il governo per la strana vicenda Berloni. Alessia Morani, sottosegretario allo Sviluppo economico, è già al lavoro sulle autorità del Taiwan per fare pressione sui soci che hanno deciso di mettere in liquidazione l'azienda. È inaccettabile per l'Italia che imprenditori stranieri trattino in questo modo un'azienda che si è ripresa e che funziona. Speriamo che la protesta del governo italiano possa essere utile a un ripensamento dei soci taiwanesi sulla procedura di liquidazione. È una partita molto complessa, ma faremo di tutto per mantenere marchio, produzione e posti di lavoro a Pesaro», dice il sindaco. Nella lettera si parla di profonde divergenze tra i soci Michael Chiu (Hcg), David Tu (Wan Yuan Textile) e Alex Huang (Thermos) che hanno portato i soci Chiu e Tu a votare a favore della messa in liquidazione dell'azienda. Gli azionisti sono 13 in totale, con una differenziazione di quote rilevante. Il sindaco definisce la vicenda «inaccettabile e completamente inaspettata», che ha sconcertato «la città, la famiglia Berloni, i sindacati e le maestranze. Un fulmine a ciel sereno che porterà alla cancellazione dello storico marchio e alla perdita di 85 posti di lavoro, oltre all'impoverimento del distretto del mobile pesarese con ricadute sull'indotto della subfornitura».

Nonostante «tutto», inclusi «i sensibili miglioramenti del conto economico e la crescita dei fatturati facesse pensare a tutt'altre prospettive per l'azienda». Si chiede pertanto «un intervento immediato verso le autorità di Taiwan per fermare l'iter della liquidazione volontaria», scongiurando «la registrazione dell'atto notarile alla Camera di Commercio». Ad aprile Berloni annunciava il suo ritorno al salone del mobile di Milano e lo faceva sottolineando che «dopo un 2017 molto soddisfacente che, rispetto all'anno precedente ha fatto segnare una crescita del +30% sul fatturato, tanto sul mercato Italia come su quello export, l'azienda ha continuato a investire in ricerca e sviluppo per poter arrivare preparata all'appuntamento milanese e poter così continuare a raccogliere i frutti del duro lavoro di questi anni».

Tanto che i ricavi dalle vendite erano continua ascesa dopo gli anni della profonda crisi. Si è passati progressivamente dai 7 milioni del 2014 ai 12,9 del 2017 fino ai 15,7 del 2018. Numeri importanti con un Ebitda (margine operativo lordo) tornato in positivo nel 2018 (274 mila euro). Segnali tutt'altro che di crisi. Si viaggiava al ritmo di 90/100 cucine alla settimana. L'unica cosa certa in questa strana storia è che da Roma arriva il liquidatore, il commercialista Alessandro Meloncelli.

