Per l'ex Consorzio nuova ordinanza contro il degrado

L'ABBANDONO

PESARO Nuovo ultimatum del sindaco Matteo Ricci rivolto alla proprietà dell'ex Consorzio Agrario, il complesso fatiscente che attende di rinascere dal suo lungo degrado. Situazione ancora bloccata per la mancanza di risorse del privato, necessarie alla sua demolizione. Uno stallo, chiosa Ricci, che perdura ormai da un anno. «Continuo ad essere arrabbiato con la proprietà dell'ex Consorzio, società Carducci srl, e con il progettista, architetto Gaudenzi. La società aveva già nei mesi scorsi assicurato che la struttura sarebbe stata demolita a ottobre, ma ancora cemento e ferri sono lì ad imbruttire la passeggiata e la visuale. Tutto mentre Amministrazione comunale e Capitaneria, stanno cercando di avviare una progettualità d'insieme in quell'area fra i due porti per realizzare il progetto del Portobello». Poi l'affondo: «A giorni annuncia il sindaco sarà emessa una nuova ordinanza contro la proprietà dell'immobile perché almeno provveda a tenerlo in modo dignitoso. I privati stessi da un anno a questa parte non hanno solo preso in giro l'Amministrazione o il sindaco ma hanno preso in giro la città stessa e chi al porto vive e lavora per il suo sviluppo e la sua riqualificazione. Sono solo stati messi quattro teli scalcinati, per usare un'espressione colorita, ma che rende l'idea dell'incuria. Sono mesi che su parti della facciata continuano a sventolare teli di protezione sfilacciati e danneggiati dagli agenti atmosferici. Con la nuova ordinanza si dovrà provvedere a sostituire la pannellatura su tutto il complesso. Va ricordato che poco più di un anno fa la proprietà, dopo la rimodulazione del loro progetto e il contenzioso sbloccato con l'urbanistica comunale, aveva ottenuto il permesso di costruire. Ma ora per uscire dalla situazione di impasse l'auspicio è che la proprietà riesca a trovare un gruppo interessato a cui vendere lo stabile per dar corso al progetto di rinascita con destinazione servizi e residenze, oppure trovare un imprenditore che possa realizzare qualcosa a servizio del porto e delle sue attività e che abbia ben chiara l'identità del porto di Pesaro». L'unica cosa certa ad oggi è che della trattativa che risale ormai a diversi mesi fra la società Carducci e un primo gruppo di investitori, che sembrava essere interessato non si sapiù nulla. La proprietà non ha le capacità economiche per provvedere alla demolizione dello scheletro e così l'unica alternativa è vendere a chi potrà farsi carico anche di abbatterlo.

